Jurgen Klopp è stato nominato nuovo commissario tecnico della squadra nazionale tedesca, sostituendo l'allenatore precedente. Il contratto firmato ha una durata fino ai Mondiali del 2030, che si terranno in Spagna, Portogallo e Marocco. L'annuncio è stato dato dal presidente della federazione calcistica tedesca, durante una conferenza stampa. Klopp prenderà il ruolo subito, con un accordo ufficiale che riguarda anche le qualificazioni e le competizioni future.

Francoforte, 24 lug. (Adnkronos) - Jürgen Klopp è stato ufficialmente nominato commissario tecnico della nazionale tedesca, succedendo a Julian Nagelsmann, con un contratto fino ai Mondiali del 2030 (Spagna, Portogallo, Marocco), come annunciato da Bernd Neuendorf, presidente della Federazione calcistica tedesca (Dfb). "Siamo lieti di presentare Jürgen Klopp come nostro nuovo allenatore", ha dichiarato in conferenza stampa. "Questo rappresenta il culmine ideale della mia carriera, della mia vita, della mia vita professionale. Dedicherò tutte le mie energie a questo incarico", ha sottolineato il nuovo allenatore della Mannschaft. Klopp ha anche avvertito che, qualora la stampa dovesse scatenare una valanga di critiche nei suoi confronti in futuro, si dimetterebbe: "Se domani direte: 'È un incapace', me ne andrò". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Jurgen Klopp è il nuovo ct della Germania, contratto fino al 2030

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Jurgen Klopp set to become Germany's next national team coach

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