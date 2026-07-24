José Altafini ha festeggiato 88 anni. Nella sua intervista ha detto di non tollerare i giocatori che picchiano, citando gli argentini, e ha escluso Messi. Ha commentato negativamente il calcio brasiliano attuale, definendolo indecente. Nato a Milano, Altafini è arrivato nel 1958 al Milan e ha vinto uno scudetto. Tra i trofei conquistati, si ricordano anche titoli con altre squadre italiane.

Milano è la sua città, è arrivato nel 1958 al Milan e ha subito vinto uno scudetto. Il mitico José Altafini, che tra tanti trofei ha conquistato anche il Mondiale in Svezia con il giovanissimo Pelé, è tornato recentemente non per diletto, ma per un’operazione all’anca e adesso è di nuovo in forma per festeggiare il compleanno: oggi compie 88 anni portati alla grande. «A maggio mi sono operato al Galeazzi, un’équipe bravissima e il chirurgo era pure milanista, ho fatto il cambio gomme e ho ricominciato a camminare». Avrà seguito il Mondiale .«Alcune partite, ma non tutte, questo mondo non mi appartiene più, troppo business, io ho vissuto il mio calcio ed era troppo bello. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - José Altafini compie 88 anni: «Non sopporto i giocatori che picchiano, come gli argentini. Salvo solo Messi. Il Brasile di adesso? Indecente»

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