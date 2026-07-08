È morto a 79 anni Luigi Colombo, noto telecronista sportivo che, insieme a Josè Altafini, ha inventato la telecronaca a due su Telemontecarlo. Colombo era considerato una figura storica nel giornalismo sportivo, famoso per il suo contributo nel settore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e appassionati. Nessuna informazione è stata diffusa sulle cause del decesso.

E’ morto a 79 anni nella sua Brianza Luigi Colombo, storico telecronista sportivo che su Telemontecarlo con Josè Altafini inaugurò le cronache a due. Colombo aveva iniziato a Telemilano 58, antenata di Canale 5 ed era poi passato nel 1981 a Telemontecarlo dove ha commentato oltre 550 partite internazionali, tre Olimpiadi (1984, 1988, 1992) e tre edizioni del Campionato Europeo di calcio (1984, 1988, 1992) inventando trasmissioni come Galagoal, poi direttore di Sisal Tv, del quotidiano Lo Sportsman. Una avventura che Colombo ha raccontato nel libro ‘Passo doppio. Ricordi di vita, di calcio e di tivù’. Una grande carriera. “Con Fabio Capello e... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lutto nel giornalismo, addio a Luigi Colombo, l’uomo che inventò con Josè Altafini la telecronaca a due

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