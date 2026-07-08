Addio a Luigi Colombo morto a 79 anni il giornalista sportivo che inventò la telecronaca a 2 insieme a Josè Altafini

Da ilgiornaleditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luigi Colombo è morto all'età di 79 anni. Il 14 marzo 1981, durante la finale di Coppa di Lega inglese tra Liverpool e West Ham United, ha introdotto in Italia la telecronaca a due voci, affiancato da José Altafini. Questa innovazione ha segnato un cambiamento nella modalità di commento televisivo delle partite di calcio. Colombo è ricordato per aver contribuito a questa evoluzione nel giornalismo sportivo italiano.

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Luigi Colombo il 14 marzo 1981 firma una pagina destinata a cambiare la storia della televisione sportiva italiana. Durante la finale di Coppa di Lega inglese tra Liverpool e West Ham United introduce per la prima volta nel nostro Paese la telecronaca "a due voci", affiancato da José Altafini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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