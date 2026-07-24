Johnny Depp ha partecipato al Comic-Con di San Diego vestito da Ebenezer Scrooge. L’attore ha promosso il film “Ebenezer”, in uscita il 13 novembre. La convention è la più grande di cultura pop del Paese. Depp si è presentato in abito da Scrooge durante l’evento. La partecipazione ha attirato l’attenzione dei presenti.

Johnny Depp star del Comic-Con di San Diego in occasione dell’apertura della più grande convention di cultura pop del Paese. L’attore si presentato vestito da Ebenezer Scrooge e ha esaltato i partecipanti al Comic-Con promuovendo il film “Ebenezer”, in uscita il 13 novembre. Depp, vestito con un soprabito e un cappello a cilindro, è emerso dalla vetrina di un negozio nel centro di San Diego, ricoperta di finta neve e contrassegnata dall’insegna “Scrooge and Marley”. Poi ha sbraitato e inveito, strappando fiori, lanciando occhiatacce a un fan vestito da Willy Wonka (il personaggio interpretato da Depp) e gridando: “Fate smettere tutto questo!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Johnny Depp vestito da Scrooge è protagonista al Comic-Con di San Diego

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