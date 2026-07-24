Johnny Depp vestito da Scrooge è protagonista al Comic-Con di San Diego

Da lapresse.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Johnny Depp ha partecipato al Comic-Con di San Diego vestito da Ebenezer Scrooge. L’attore ha promosso il film “Ebenezer”, in uscita il 13 novembre. La convention è la più grande di cultura pop del Paese. Depp si è presentato in abito da Scrooge durante l’evento. La partecipazione ha attirato l’attenzione dei presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Johnny Depp star del Comic-Con di San Diego in occasione dell’apertura della più grande convention di cultura pop del Paese. L’attore si presentato vestito da Ebenezer Scrooge e ha esaltato i partecipanti al Comic-Con promuovendo il film “Ebenezer”, in uscita il 13 novembre. Depp, vestito con un soprabito e un cappello a cilindro, è emerso dalla vetrina di un negozio nel centro di San Diego, ricoperta di finta neve e contrassegnata dall’insegna “Scrooge and Marley”. Poi ha sbraitato e inveito, strappando fiori, lanciando occhiatacce a un fan vestito da Willy Wonka (il personaggio interpretato da Depp) e gridando: “Fate smettere tutto questo!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

johnny depp vestito da scrooge 232 protagonista al comic con di san diego
© Lapresse.it - Johnny Depp vestito da Scrooge è protagonista al Comic-Con di San Diego
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge al San Diego Comic-ConAl San Diego Comic-Con, Johnny Depp ha sorpreso il pubblico apparendo completamente diverso, vestito da Ebenezer Scrooge.

Johnny Depp è Ebenezer Scrooge! La sorpresa al Comic-con di San Diego e il trailer del prequel di ‘A Christmas Carol’Durante il Comic-con di San Diego è stato presentato il trailer di un prequel di ‘A Christmas Carol’.

Temi più discussi: Scrooge e gli spiriti del Natale: Johnny Depp al ComicCon presenta il trailer nei panni di Ebenezer; Inde Obsession, l'intervista alla protagonista del film horror da record; Johnny Depp sorprende il Comic-Con, appare a San Diego nei panni di Ebenezer Scrooge.

johnny depp johnny depp vestito daJohnny Depp sorprende il Comic-Con vestendo i panni di Ebenezer Scrooge: ecco il suo nuovo filmJohnny Depp ha fatto un'apparizione a sorpresa al San Diego Comic-Con completamente trasformato in Ebenezer Scrooge, protagonista del nuovo film diretto da Ti West. movieplayer.it

johnny depp johnny depp vestito daJohnny Depp vestito da Scrooge è protagonista al Comic-Con di San DiegoJohnny Depp star del Comic-Con di San Diego in occasione dell'apertura della più grande convention di cultura pop del Paese. L'attore si presentato vestito da ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web