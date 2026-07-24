L’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie ha ricevuto un volo proveniente da un artista noto a livello mondiale. L’atterraggio è avvenuto nelle ultime ore, come comunicato dagli aeroporti locali. Non sono stati forniti dettagli sul volo o sulla durata del soggiorno dell’artista. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali degli aeroporti, senza ulteriori informazioni su eventuali eventi o attività programmate.

Tarantini Time Quotidiano L’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie ha accolto nelle scorse ore una delle voci più celebri della musica internazionale. Il cantante e pianista statunitense John Legend è atterrato in Puglia, dove è stato salutato con un messaggio di benvenuto pubblicato sui canali social di Aeroporti di Puglia. “Benvenuto in Puglia, John Legend. Qui il vento porta storie antiche, le pietre custodiscono armonie, e ogni viaggio diventa un incontro tra bellezza e autenticità. Che questa terra ti accompagni con la stessa dolcezza con cui tu accompagni il mondo con la tua musica.” L’arrivo dell’artista conferma ancora una volta il ruolo dello scalo di Grottaglie come punto di accesso per ospiti di rilievo internazionale diretti in Puglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - John Legend arriva in Puglia: il jet atterra a Grottaglie, il benvenuto di Aeroporti di Puglia

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