A Grottaglie si svolge lo Schécci Award, un concorso dedicato ai cortometraggi provenienti da diverse nazioni. Sono stati inviati lavori da vari paesi, con una selezione internazionale in corso. L’evento coinvolge anche un premio di scrittura, che mira a promuovere la creatività nel cinema indipendente. La manifestazione si svolge in un contesto di scambio culturale tra il cinema mondiale e la Puglia, attirando registi e artisti da vari paesi.

Quali nazioni hanno inviato i loro cortometraggi a Grottaglie?. Come può un concorso di scrittura influenzare il cinema indipendente?. Chi sono i registi che hanno vinto i premi principali?. Quale impatto avrà questo festival sulla produzione artistica locale?.? In Breve Cerimonia conclusasi il 2 giugno 2026 presso l'Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Rosario.. Premiati Luca Tonon, Alessandro Romagnoli, Adrien Lhoste, Hye Gun Lee, Leth Luangphasy e Seung-Heon Ham.. Integrazione tra Schécci Short Movie Award e Schécci Writing Contest per unire cinema e letteratura.. Giuria tecnica composta da Giuseppe Gallo, Fabrizio Gallo e Raffaele Massimiliano De Felice. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grottaglie: il cinema mondiale incontra la Puglia allo Schécci Award

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