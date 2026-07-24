Joao Mario verso la Fiorentina | la Juventus ha aperto a questa formula

La Juventus sta valutando una possibile cessione del terzino portoghese e ha aperto a una formula di trasferimento con la Fiorentina. La trattativa riguarda un giocatore attualmente in uscita dalla rosa bianconera. La società torinese sta gestendo le proprie operazioni di mercato senza limitarsi all’acquisto di nuovi calciatori, anche se le trattative sono ancora in fase preliminare. La decisione finale sulla cessione dipenderà dalle offerte e dagli accordi con la squadra toscana.

per la cessione del terzino portoghese che è in uscita dalla Continassa. In casa Juventus, le grandi manovre di questa sessione estiva di mercato non si limitano soltanto alla ricerca di nuovi innesti di qualità da consegnare al tecnico Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera è infatti parallelamente ed energicamente impegnata anche sul fondamentale fronte delle uscite, uno snodo strategico cruciale per snellire l’organico, alleggerire la rosa e riequilibrare le opzioni a disposizione della squadra in vista delle prossime sfide stagionali. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’asse con la Fiorentina e i dettagli della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Juventus, Due Notizie di Mercato Che i Tifosi Stavano Aspettando

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