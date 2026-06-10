La Fiorentina sta negoziando con la Juventus per acquistare Joao Mario, con contatti in corso tra le parti. La società viola cerca di rafforzare la fascia destra e sta valutando diverse formule di trasferimento. La Juventus ha presentato una richiesta, mentre le trattative continuano per definire i termini dell’operazione. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata.

di Luca Fiore La Fiorentina è al lavoro per rinforzare l’out di destra e ha sondato Joao Mario della Juventus: le due parti sono al lavoro per trovare l’accordo sulla formula. La Fiorentina ha deciso di rompere gli indugi e si sta muovendo con grande determinazione nel calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Joao Mario. La società toscana ha individuato nell’esterno il profilo ideale per rinforzare la propria corsia e ha già avviato i primi contatti con la Juventus per capire la fattibilità dell’intera operazione. L’obiettivo primario dei viola è quello di trovare un accordo definitivo in tempi brevissimi, anticipando la potenziale concorrenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Juventusnews24.com - Fiorentina piomba su Joao Mario, contatti in corso tra le parti per trovare la formula: ecco la richiesta della Juventus per chiudere l’affare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Juventus, Joao Mario verso la Fiorentina: trattativa in corso per il dopo DodòJoao Mario è al centro di una trattativa tra la Fiorentina e il suo attuale club, con l’obiettivo di trasferirsi alla squadra viola per la prossima...

Leggi anche: Nuovo addio alla Juventus per Joao Mario, spunta la Fiorentina | CM

Temi più discussi: Mercato – La Fiorentina piomba su Joao Mario: può essere il sostituto di Dodo; Fiorentina, Grosso muove i fili: appuntato Joao Mario. Su Valentini piomba l'Independiente; Juve, su Joao Mario piomba la Fiorentina: Roma, incassati già 15 milioni dal mercato; Fiorentina, Grosso muove i fili: appuntato Joao Mario. Su Valentini piomba l'Independiente.

Fiorentina piomba su Joao Mario, contatti in corso tra le parti per trovare la formula: ecco la richiesta della Juventus per chiudere l’affareLa Fiorentina è al lavoro per rinforzare l’out di destra e ha sondato Joao Mario della Juventus: le due parti sono al lavoro per trovare l’accordo sulla formula La Fiorentina ha deciso di rompere gli ... msn.com

Juve, Joao Mario obiettivo concreto della FiorentinaLa Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Joao Mario, terzino destro portoghese classe 2000 di proprietà della Juventus. Il giocatore piace a Grosso. tuttojuve.com