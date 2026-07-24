Jeff Bezos punta alla Premier | così può arrivare a prendere il 30% del Liverpool Poi

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jeff Bezos mira a entrare nel calcio europeo, puntando alla proprietà di una squadra di Premier League. Secondo fonti, potrebbe arrivare a detenere fino al 30% del club. La sua strategia segue anni di investimenti nel settore sportivo, con Amazon che ha acquisito diritti televisivi per eventi sportivi dal 2017. Ora, il miliardario si prepara a fare il suo ingresso diretto nel mondo del calcio professionistico.

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Era solo questione di tempo. Dopo la scalata all’intrattenimento sportivo, cominciata nel 2017 e che ha portato Amazon a superare Dazn nella classifica dei maggiori investitori sui diritti di trasmissione, ora Jeff Bezos punta al primo ingresso in una società. Le voci dall’Inghilterra rimbalzano dalla giornata di ieri: il magnate americano è in trattativa per entrare a far parte di una cordata di investitori che ha come obiettivo l’acquisizione di una quota di minoranza del Liverpool. Dopo aver acquistato il club nel 2010 per poco più di 350 milioni di euro, il Fenway Sports Group (consorzio americano proprietario anche dei Boston Red Sox) avrebbe, deciso secondo il Financial Times, di vendere una parte del club inglese, valutato oggi circa quindici volte tanto: 5,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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