Blue Origin il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff Bezos

Notizia in breve

L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin ha causato danni alla piattaforma di lancio, ma nessuno tra i membri dell'equipaggio ha riportato ferite. La società e la forza spaziale hanno comunicato che tutte le persone coinvolte sono in sicurezza. L'incidente si è verificato durante una fase di test e le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione. La piattaforma di lancio è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.