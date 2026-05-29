Blue Origin il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff Bezos
L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin ha causato danni alla piattaforma di lancio, ma nessuno tra i membri dell'equipaggio ha riportato ferite. La società e la forza spaziale hanno comunicato che tutte le persone coinvolte sono in sicurezza. L'incidente si è verificato durante una fase di test e le autorità stanno indagando sulle cause dell'esplosione. La piattaforma di lancio è stata temporaneamente chiusa per le verifiche.
L'azienda di Jeff Bezos e la Space Force hanno confermato che tutto il personale è in salvo e non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Cape Canaveral: esplode il razzo New Glenn di Blue Origin durante il test
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L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin è avvenuta a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha specificato la società di esplorazione spaziale di Jeff Bezos https://shorturl.at/Dh9FC facebook
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