Una cordata di imprenditori sta considerando l'acquisto del Liverpool, secondo quanto riferito da Sky News. Tra i potenziali investitori ci sarebbe anche Jeff Bezos, fondatore di Amazon. La proposta riguarda una possibile acquisizione del club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli sui termini dell'eventuale accordo. La discussione sulle trattative è ancora in fase preliminare e non sono stati annunciati tempi o modalità.

Una cordata di facoltosi imprenditori starebbe valutando, secondo quanto riportato da Sky News, l'acquisto del Liverpool e tra gli investitori coinvolti ci sarebbe anche Jeff Bezos alias il fondatore di Amazon. Bezos, 250 miliardi di patrimonio circa, farebbe parte del gruppo guidato da Amit Bhatia, cognato del magnate indiano dell'acciaio Lakshmi Mittal. Il Fenway Sports Group, proprietario del club dal 2010, ha ammesso l'esistenza della trattativa: "Un consorzio di investimento guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha manifestato interesse per un investimento strategico di minoranza nel Liverpool Football Club". La valutazione del Liverpool attualmente si aggira attorno ai 5-6 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Liverpool, cordata interessata all'acquisto del club: coinvolto anche Jeff Bezos

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVERPOOL Fans Can Finally Relax About Konate

Notizie e thread social correlati

Jeff Bezos, le immagini spaziali di Blue Origin nel film ‘I See You’ prodotto (anche) da Andrea IervolinoAndrea Iervolino ha comunicato di aver concluso un accordo con Jeff Bezos per l’uso di immagini spaziali provenienti da Blue Origin nel suo nuovo...

Blue Origin, il momento dell’esplosione del razzo New Glenn di Jeff BezosL'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin ha causato danni alla piattaforma di lancio, ma nessuno tra i membri dell'equipaggio ha riportato...