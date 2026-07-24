jazzap festival diffuso weekend di note e parole

Notizia in breve

Nel weekend si svolgono nuovi eventi di JazzAp, il festival diffuso che attraversa la provincia di Ascoli Piceno. La manifestazione combina musica, paesaggio e comunità, proponendo un percorso itinerante nel territorio. I concerti si tengono in diverse location e coinvolgono artisti e pubblico locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale attraverso spettacoli di jazz e incontri legati al territorio. La programmazione comprende appuntamenti distribuiti nel weekend, con esibizioni live e momenti di confronto.