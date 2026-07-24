JazzAp festival diffuso Weekend di note e parole
Nel weekend si svolgono nuovi eventi di JazzAp, il festival diffuso che attraversa la provincia di Ascoli Piceno. La manifestazione combina musica, paesaggio e comunità, proponendo un percorso itinerante nel territorio. I concerti si tengono in diverse location e coinvolgono artisti e pubblico locale. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale attraverso spettacoli di jazz e incontri legati al territorio. La programmazione comprende appuntamenti distribuiti nel weekend, con esibizioni live e momenti di confronto.
Nuovi appuntamenti nel cartellone di JazzAp, il Festival diffuso del Piceno che intreccia musica, paesaggio e comunità, in un percorso itinerante attraverso la provincia di Ascoli Piceno. A Paggese, frazione di Acquasanta, domani ci sarà il concerto del quartetto pianista Shai Maestro e l’escursione a Castel di Luco. Domenica 26 a Castorano è invece in programma la presentazione del libro ‘The Big Band Theory’ di Alceste Ayroldi e il concerto del quartetto del sassofonista Seamus Blake. Con un programma ricco di ospiti nazionali e internazionali, Jazzap conferma così la propria vocazione a portare la musica nei luoghi più suggestivi del Piceno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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