A Milano si svolge un festival di pianoforte che coinvolge circa 250 concerti distribuiti in diversi quartieri, anche quelli più periferici della città. L’evento propone spettacoli che spaziano dal classico al contemporaneo, con artisti che uniscono il repertorio tradizionale con generi come il rap. I concerti si tengono in location pubbliche e spazi aperti, creando un’occasione di musica diffusa in tutta la città.

? Cosa scoprirai Dove si terranno i concerti nei quartieri più periferici di Milano?. Chi sono gli artisti che fonderanno il classico con il rap?. Come farà la musica a raggiungere il carcere di San Vittore?. Perché il festival punta a rigenerare zone come il Milano Certosa District?.? In Breve Oltre 250 pianisti si esibiranno in 140 luoghi tra quartieri e spazi istituzionali.. Anteprima il 14 maggio all'Anfiteatro del Liberty con la musicista Olivia Belli.. Concerti in aree periferiche come Gratosoglio, Niguarda, QT8 e il carcere di San Vittore.. Programma include Tigran Hamasyan, Zoe Rahman e un concerto all'alba al Vigorelli.. Dal 15 al 17 maggio, la città di Milano ospiterà la sedicesima edizione di Piano City con oltre 250 concerti distribuiti in 140 luoghi diversi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano si accende: 250 concerti per un festival di pianoforte diffuso

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