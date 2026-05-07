Nel fine settimana le condizioni meteorologiche cambieranno con temperature in aumento sabato grazie a correnti miti provenienti da sud-ovest. Tuttavia, domenica si prevedono nuvole e piogge diffuse, accompagnate da un calo delle temperature nel Centro-Nord. La situazione si evolve con un aumento temporaneo del caldo seguito da un ritorno di condizioni instabili e clima più fresco.

Roma - Correnti miti sudoccidentali favoriranno un rialzo temporaneo, ma nuovi impulsi instabili riporteranno nubi, rovesci e temperature più basse al Centro-Nord domenica. Il weekend sarà segnato da un andamento termico altalenante sull’Italia, con una breve fase più mite nella giornata di sabato e un nuovo ridimensionamento delle temperature atteso domenica, soprattutto al Nord e su parte del Centro. Il flusso di correnti sudoccidentali continuerà a trasportare aria relativamente mite verso la Penisola, mantenendo i valori in molte zone al di sopra delle medie del periodo. Tuttavia, all’interno della stessa circolazione, scorreranno anche impulsi più instabili, capaci di portare nubi, rovesci e un temporaneo freno al rialzo termico nelle ore centrali della giornata.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo weekend, caldo sabato poi domenica tornano pioggia e calo termico diffuso

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