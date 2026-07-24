Jannik Sinner ha dichiarato di voler essere ricordato come la persona che è, non solo per i successi ottenuti. La pausa dal tennis non ha interrotto il suo percorso, ma rappresenta una tappa di crescita. Il tennista ha sottolineato di aver raggiunto risultati importanti, ma desidera che la sua identità umana venga riconosciuta al di là dei successi sportivi. La sua presenza pubblica testimonia il continuo impegno nel percorso professionale.

La parentesi lontano dai campi non interrompe il lavoro, ma rappresenta soltanto una tappa di un percorso ben definito. Jannik Sinner, presente a Genova in qualità di Global Brand Ambassador di uno dei suoi sponsor per un evento a bordo di una nave da crociera, ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul momento della sua stagione, alternando riflessioni sul tennis a considerazioni più personali. Le dichiarazioni rilasciate a Il Secolo XIX restituiscono l’immagine di un campione soddisfatto del cammino fin qui compiuto, ma già proiettato verso i prossimi obiettivi sul cemento nordamericano. L’altoatesino ha innanzitutto tracciato un bilancio dei primi mesi del 2026, caratterizzati da risultati di altissimo livello e, soprattutto, dalla conferma sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner si racconta: “Abbiamo ottenuto grandi risultati, vorrei che la gente si ricordasse di me per la persona che sono”

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Jannik Sinner on overcoming internal battles to win the Madrid title | 2026 Madrid

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