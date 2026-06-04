Micaela e Ylenia, che nel 2012 hanno avviato un negozio di abbigliamento a Torino, hanno scritto una lettera sulla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia. Con l’arrivo dei figli, l’equilibrio tra gestione del negozio e cura dei bambini è diventato insostenibile. La scelta, secondo loro, è tra assumere qualcuno per il lavoro o dedicarsi ai figli, che hanno tanto desiderato.

Questo l’inizio della loro lettera. «Quando (all’alba dei quarant’anni) abbiamo deciso che era il momento di diventare madri non immaginavamo che ci saremmo trovate di fronte a così tante difficoltà, ma c’è da ammetterlo, abbiamo peccato di ingenuità perché di segnali che ci fosse proprio qualcosa a livello strutturale a non funzionare, in effetti ne abbiamo avuti da subito. Tipo quando abbiamo lavorato fino a due giorni prima del parto, quando abbiamo ricominciato a lavorare già dai letti dell’ospedale, quando quel poco di maternità che ci è stata concessa dallo Stato abbiamo dovuto usarla per pagare chi ci sostituiva e quando abbiamo messo i nostri figli neonati a dormire in magazzino mentre il taglio del cesareo tirava ancora». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lettera che racconta l'impossibile convivenza fra lavoro autonomo e famiglia: «La scelta è tra pagare qualcuno che lavori al posto nostro e qualcuno che accudisca i figli che tanto abbiamo voluto. Abbiamo scelto i nostri figli»

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