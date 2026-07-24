Sinner | Spero di essere ricordato per la persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori

Il tennista ha dichiarato di voler essere ricordato per la persona che è e per i valori ricevuti dai genitori. Ha espresso soddisfazione per aver difeso il titolo a Wimbledon e ha riferito che il team sta preparando la seconda parte della stagione, con un focus sul ritorno sul cemento.

"Siamo ovviamente molto felici di aver difeso il titolo a Wimbledon. Insieme al mio team stiamo già preparando questa seconda parte della stagione e il ritorno sul duro". Lo ha detto Jannik Sinner parlando con il Secolo XIX durante i due giorni sulla nave da crociera Explora III su cui si è imbarcato come testimonial di uno dei suoi sponsor., "Cosa vorrei fosse la prima cosa che la gente ricorderà di me tra dieci anni? Oltre ai risultati mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori - ha dichiarato il numero uno del mondo come riporta SuperTennis - Magari qualcuno si ricorderà anche perché si è divertito guardando le mie partite". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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