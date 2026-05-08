Il torneo Masters 1000 di quest'anno prende il via con il debutto del numero uno del mondo sul Centrale del Foro. La partita tra Sinner e Ofner rappresenta il primo impegno ufficiale del tennista italiano in questa edizione, senza precedenti nelle loro carriere. La sfida si presenta come un’occasione importante per entrambi, con il pubblico pronto a seguire il primo atto di questa competizione.

Tutto pronto per il debutto del numero uno del mondo sul Centrale del Foro: non ci sono precedenti a livello Atp con il rivale austriaco Dopo tanti giorni di attesa, ecco il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali di Roma sul campo Centrale del Foro. Come primo rivale, l'austriaco Ofner, mai incontrato a livello Atp ma battuto in finale nel 2019 nel Challenger di Ortisei. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Ofner in programma sabato 9 maggio alle ore 19. Dopo il trionfo di Madrid in finale contro Zverev, Jannik si è riposato qualche giorno e poi ha preparato questo debutto agli Internazionali d'Italia, unico torneo Masters 1000 che manca nel suo palmares.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Ofner, per Jannik inizia la corsa al quinto Masters 1000 dell'anno: il pronostico

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Sebastian Ofner è un tennista austriaco, attualmente numero 82 del ranking ATP, noto per il suo gioco solido da fondo campo e un servizio potente che lo ha portato fino alla posizione 37 nel 2024. Il prossimo match contro Jannik Sinner, previsto per sabato 9 - facebook.com facebook