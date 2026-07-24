Le nuove maglie delle nazionali di rugby italiane per la stagione 202627 sono state presentate da Macron e dalla Federazione Italiana Rugby. Il design si ispira al futurismo, con linee geometriche e dettagli tricolori. La collezione include kit per le squadre maschili e femminili, realizzati con materiali riciclati. La presentazione ha mostrato le divise Home e Away, caratterizzate da un’estetica moderna e sostenibile.

Macron e Federazione Italiana Rugby svelano gli Home e Away Kit delle Nazionali maschili e femminili. Linee geometriche, richiami tricolori e materiali riciclati caratterizzano la nuova collezione. L’arte torna a raccontare l’identità dell’Italrugby. Dopo il richiamo al classicismo scelto per la collezione della scorsa stagione, le nuove maglie Home e Away 202627 realizzate da Macron si ispirano al Futurismo e ai suoi elementi distintivi: energia, velocità e dinamismo. I nuovi kit accompagneranno le Nazionali italiane maschili e femminili nella prossima stagione. Gli Azzurri guidati da Gonzalo Quesada hanno recentemente concluso la prima parte del Nations Championship nell’emisfero australe e torneranno in campo a novembre contro Sudafrica, Argentina e Fiji. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Italrugby, presentate le nuove maglie 2026/27: il design si ispira al Futurismo

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