Decathlon ha lanciato nuove maglie per la Casertana FC, accompagnate dallo slogan “Mettici il cuore. Alla maglia ci abbiamo pensato noi”. Le divise sono state progettate specificamente per la squadra, secondo quanto comunicato dall’azienda. La presentazione è avvenuta in un evento dedicato, senza ulteriori dettagli su materiali o design. La campagna promozionale si concentra sul messaggio di impegno e passione associato alla maglia.

Tempo di lettura: 2 minuti “Mettici il cuore. Alla maglia ci abbiamo pensato noi”. E’ questo lo slogan che accompagna il lancio delle divise che Decathlon ha appositamente studiato per la Casertana FC. Maglie home ed away studiate appositamente per i falchetti mixando la tradizione con quelle che sono le nuove tendenze. Entusiasta il presidente Giuseppe D’Agostino: “Per noi è un onore aver dato vita ad un binomio così importante con una realtà di respiro internazionale come Decathlon. Abbiamo voluto fortemente iniziare questo cammino comune e questa maglie sono la conferma sulla qualità del lavoro che si andrà a svolgere”. “Decathlon non ha certo bisogno di presentazioni – commenta il responsabile marketing Massimo Vecchione – Stiamo parlando di una realtà di altissimo livello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Mettici il cuore”, presentate le nuove maglie della Casertana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calcio serie C, le nuove maglie del Perugia saranno presentate il 7 luglio

Parma, presentate le maglie da trasferta per la nuova stagioneSono state presentate le nuove maglie da trasferta per la stagione 2026/27 del Parma Calcio.