Fiorentina | presentate le maglie 2026-27 con l’omaggio al centenario foto
Oggi a Firenze è stata presentata la nuova divisa dell’ACF Fiorentina per la stagione 2026-27, prodotta dall’azienda Joma, nuovo sponsor del club. La maglia rende omaggio alle origini del club, alla tradizione artistica di Firenze e al centenario della squadra. L’evento si è svolto all’Hotel St. Regis. La divisa fa parte della collezione “Anche l’arte si indossa”.
FIRENZE – E’ stata presentata oggi a Firenze, all’Hotel St. Regis, la prima divisa Joma, nuovo sponsor dell’ACF Fiorentina per la stagione 202627, che rende omaggio alle origini del club, all’eredità artistica di Firenze e al centenario viola sotto il concept “Anche l’arte si indossa”. Il calcio, come la pittura, può essere anche un’opera d’arte. Da questa idea, il brand spagnolo ha sviluppato la prima maglia per la prossima stagione. Il nuovo design prende come riferimento le cornici ornamentali delle opere d’arte del Rinascimento. La maglia incorpora alcuni dettagli che sottolineano il centenario del club, il contatore 1926-2026 sul fronte della maglia e, all’interno del colletto, il numero 100 reinterpretato in chiave grafica per richiamare il simbolo dell’infinito. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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