Fiorentina | presentate le maglie 2026-27 con l’omaggio al centenario foto

Notizia in breve

Oggi a Firenze è stata presentata la nuova divisa dell’ACF Fiorentina per la stagione 2026-27, prodotta dall’azienda Joma, nuovo sponsor del club. La maglia rende omaggio alle origini del club, alla tradizione artistica di Firenze e al centenario della squadra. L’evento si è svolto all’Hotel St. Regis. La divisa fa parte della collezione “Anche l’arte si indossa”.