Guardiola dice no all’Italia | Andrea Pirlo prende quota per la panchina azzurra

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di allenare la nazionale italiana. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, il tecnico spagnolo ha deciso di non accettare l’incarico. La proposta è stata formalmente avanzata, ma lui ha scelto di non proseguire. Di conseguenza, si rafforza la candidatura di un altro allenatore, che si sta facendo strada per la panchina azzurra. La decisione di Guardiola chiude definitivamente questa possibilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il tecnico spagnolo rifiuta la proposta della Nazionale. Sfuma il grande obiettivo per la panchina della Nazionale italiana. Dopo giorni di contatti e indiscrezioni, Pep Guardiola ha deciso di non accettare l’incarico da commissario tecnico degli Azzurri. L’allenatore spagnolo, ex guida di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, avrebbe comunicato la sua decisione ai vertici federali dopo aver valutato attentamente la proposta avanzata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. Guardiola avrebbe apprezzato l’offerta ricevuta, ma alla fine hanno prevalso scelte personali legate alla famiglia e la volontà di prendersi un periodo di pausa dopo l’esperienza in Premier League. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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PEP GUARDIOLA DICE NO ALL'ITALIA: PIRLO L'ALTERNATIVA

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