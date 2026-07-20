Contatto Italia-Guardiola | Maldini prova il colpaccio per la panchina della Nazionale ma è difficile

Pep Guardiola è entrato nella lista dei candidati per la panchina della nazionale. Nelle ultime ore, c’è stato un contatto tra l’ex allenatore del Manchester City e Maldini, con il supporto di Leonardo, per valutare un possibile incarico. La trattativa è considerata complessa e non ci sono ancora certezze sulla riuscita dell’operazione.

Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati ct della Nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona., Naturalmente si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l'eventuale scelta relativo ad Andrea Pirlo che non metteva tutti d'accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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