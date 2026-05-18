Maccio Capatonda ha recentemente condiviso di aver affrontato una paura legata alla stabilità finanziaria, anche dopo aver raggiunto la notorietà e aver accumulato più risorse economiche. A 47 anni, si sente ancora giovane e descrive la prospettiva dei 50 anni come qualcosa che lo fa sentire vicino alla fine della vita. La sua decisione di chiamare la tourné teatrale “Spettacolo teatrale” si inserisce nel suo stile caratterizzato da scelte semplici e dirette.

Il fatto che abbia chiamato la sua tournée Spettacolo teatrale non stupisce, Maccio Capatonda fa così. A Vanity Fair si è raccontato in una lunga intervista, tra teatro, ritorno in tv (con la Gialappa’s ) e cinema con Smart Working di Svevo Moltrasio: “(.) sento di volermi mettere in gioco affrontando, anche, i classici imprevisti di un live: è un passo che sentivo di voler e di dover fare”. E Marcello Macchia – questo il vero nome di Maccio – si racconta a partire dall’infanzia, vissuta da “ bambino che si sentiva spesso fuori luogo, e questo mi faceva sentire diverso dagli altri. Cosa che mi ha portato a rifugiarmi nel cinema e nella creatività, fuggendo dalla realtà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando sono diventato famoso e avevo più soldi non sono riuscito a superare la paura di non arriva a fine mese. I 47 anni? Io mi sento adolescente, se penso ai 50 mi sento nella tomba”: parla Maccio Capatonda

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adesso ho più soldi di quanti me ne servono quindi ho dovuto pensare come spenderli

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