Tra i candidati alla guida della nazionale, Andrea Pirlo è stato indicato come il favorito, mentre gli altri nomi sono ancora in corsa. I colloqui sono stati avviati con tre figure, tra cui un ex presidente di federazione, un ex calciatore e un ex allenatore. Pirlo sembra essere quello più in linea con le preferenze della dirigenza, che include il presidente della federazione e il direttore tecnico. La selezione si concentra su un numero ridotto di candidati, con Pirlo in posizione di vantaggio.

Una corsa con meno iscritti e, soprattutto, con le prime preferenze in campo: dopo l’inizio dei colloqui a tre - Malagò, Maldini, Leonardo - il profilo di Andrea Pirlo sembra rispondere più degli altri a ciò che hanno in testa il presidente della Figc, il direttore tecnico e numero uno del Club Italia e il suo “consigliere”. Il tempo del ct azzurro - lo sarà per il quadriennio fino al Mondiale 2030 - è arrivato perché entro l’inizio della prossima settimana sarà noto il verdetto: condiviso ci tiene a sottolineare Malagò, condiviso dentro un metodo mai visto prima. Il motivo? La scelta del commissario tecnico è sempre stata prerogativa del presidente federale, d’ora in avanti uscirà da una decisione dove la parte tecnica avrà un peso specifico ingombrante, forse il più ingombrante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Gazzetta.it - Italia, le ultime sulla corsa al ct: Pirlo in pole, Guardiola resiste, gli altri candidati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Italia, prosegue la caccia al ct: Maldini e Leonardo sognano Guardiola, ma pensano anche a PirloAndrea Pirlo figura nella lista dei candidati per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Ct Italia, stretta finale: parte il confronto Maldini-Leonardo-Malagò. Pirlo e gli altri nomi in balloDa oggi inizia il confronto tra Maldini, Leonardo e Malagò sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Temi più discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; I 25 comuni più economici per affittare casa in Italia; Si chiude il vertice Nato, riarmo ed impegno per Kiev. Meloni: Decidiamo noi le priorità; Vertice Nato, Meloni: sì a investimenti in difesa ma in Italia.

#ITS. Online Smart Mobility: ultime dal settore, la newsletter di TTS Italia con i più recenti aggiornamenti sulla #mobilita intelligente. tinyurl.com/ms5azjbs x.com

Italia, le ultime sulla corsa al ct: Pirlo in pole, Guardiola resiste, gli altri candidatiPrimo confronto tra Malagò, Maldini e Leonardo. Conte e Mancini a lungo favoriti adesso inseguono. A inizio prossima settimana sarà noto il verdetto, il 23 luglio in Lega i vertici azzurri spiegherann ... gazzetta.it

Juventus-Vlahovic, il padre è stato in Italia: le ultime sul rinnovo, serve un nuovo incontroL'attesa non è finita e, anzi, si arricchisce di nuovi e importanti dettagli. La storia d'amore fra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe clamorosamente riaprirsi e continuare ancora, ma per passare ... calciomercato.com