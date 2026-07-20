Pep Guardiola nuovo CT dell'Italia Maldini e Leonardo sono stati 3 giorni a Barcellona per convincerlo

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pep Guardiola è stato a Barcellona per tre giorni in incontri con Maldini e Leonardo, nel tentativo di convincerlo a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La discussione tra le parti è proseguita durante tutto il periodo, senza ulteriori dettagli sulle decisioni prese. Secondo fonti vicine alla trattativa, l'argomento principale è stato il ruolo di allenatore della nazionale. Non sono stati comunicati eventuali accordi o decisioni definitive al momento.

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Pep Guardiola può diventare davvero il nuovo Ct dell'Italia. Incontro con Maldini e Leonardo: dialogo continuo per tre giorni a Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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