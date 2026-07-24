Nella notte, Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta di diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La proposta era arrivata nelle ultime settimane, ma l’allenatore ha deciso di non accettare. Al suo posto, si valuta ora la candidatura di un ex calciatore italiano, considerato la nuova possibilità per guidare la selezione azzurra. La decisione di Guardiola è definitiva e non ci sono state ulteriori trattative in corso.

Nella notte è arrivata la risposta di Pep Guardiola alla proposta di diventare il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Come riportato da Gianluca di Marzio il tecnico spagnolo ha detto no alla panchina della nazionale per motivi familiari e personali che hanno prevalso nella decisione e non per un aspetto economico, come specifica l’esperto di calciomercato. Sfuma il sogno di Maldini e Leonardo di portare alla guida della nazionale uno dei tecnici più prestigiosi sul panorama internazionale. Gli scenari dopo il rifiuto di Pep. Gli sforzi di Maldini e Leonardo nelle ultime ore si sono concentrati sull’ elaborare la proposta migliore per convincere l’allenatore spagnolo ad accettare la causa azzurra lasciando in standby gli altri nomi. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Serieagoal.it - Italia, Guardiola rifiuta la panchina: Pirlo la nuova possibilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pep Guardiola rifiuta la panchina azzurra

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guardiola dice no all’Italia: Andrea Pirlo prende quota per la panchina azzurra

“Pirlo in pole, Guardiola resiste”: la corsa alla panchina dell’Italia è come il Sottosopra di Stranger ThingsPirlo è il favorito per la panchina della nazionale italiana, mentre Guardiola continua a essere considerato un possibile candidato.

Temi più discussi: Nuovo CT Italia: Guardiola si allontana, Mancini frena. La Serie A spinge Conte; Italia, Guardiola rifiuta la panchina: le motivazioni dietro il 'no'; Italia, perché Maldini e Malagò stanno cercando di convicere Guardiola a diventare ct; Italia, ecco come Maldini e Leonardo hanno provato a convincere Guardiola.

Guardiola rifiuta la nazionale italiana perché vuole stare un po' lontano dalle competizioni. Allora eravamo la squadra ideale. [pirata21] x.com

Guardiola rifiuta l'offerta, non sarà ct dell'Italia. Si fa strada l'ipotesi Draghi reddit

Guardiola dice no alla Nazionale italiana: rifiutata la panchina azzurra, ora la FIGC valuta Pirlo e ManciniSembrava che dal sogno si stesse arrivando alla realtà realtà, ma ecco il dietrofront: Pep Guardiola ha rifiutato la panchina della Nazionale italiana. Il tecnico spagnolo ha declinato la proposta: ... tg.la7.it

Nuovo CT dell’Italia LIVE: Guardiola rifiuta, ora il favorito è Pirlo. Juve, c’è Suzuki per la porta. Roma tra Tresoldi e Castro, Inter su Romero: le news di ...Calciomercato in diretta, le ultime notizie di oggi 24 luglio e le trattative live di Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it