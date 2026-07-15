Pirlo in pole Guardiola resiste | la corsa alla panchina dell’Italia è come il Sottosopra di Stranger Things

Da ilnapolista.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pirlo è il favorito per la panchina della nazionale italiana, mentre Guardiola continua a essere considerato un possibile candidato. La decisione sulla guida tecnica non è ancora ufficiale. La scelta arriverà nei prossimi giorni. La questione ha attirato molta attenzione tra addetti ai lavori e tifosi. La selezione del nuovo allenatore è ancora in fase di definizione.

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“Pirlo in pole, Guardiola resiste”. Fa già ridere così. Il calcio italiano senza Mondiali è una specie di Sottosopra di Stranger Things, una realtà parallela dove succedono cose – appunto – stranissime. Un posto nel quale il nuovo gioco dell’estate – trova un commissario tecnico alla Nazionale – sta ormai volgendo al termine. Malagò finora è stato bravissimo a trasformare una crisi in uno spettacolo pop. Siamo al teaser trailer, quasi pornografico: Pirlo – scrive la Gazzetta – è il favorito, dietro insegue gente dal curriculum insignificante tipo Guardiola, Conte e Mancini. Non può essere vero, si ripetono tutti gli analisti anche oggi. E infatti: Malagò sta giocando con noi, è evidente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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