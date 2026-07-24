Italia Guardiola dice no | tutto su questo tecnico è lui il preferito di Maldini

Pep Guardiola ha rifiutato l’offerta della nazionale italiana, cancellando così le voci sul suo possibile incarico come commissario tecnico. La scelta del tecnico spagnolo mette fine a speculazioni che lo vedevano come candidato preferito da Paolo Maldini. La decisione di Guardiola è stata comunicata ufficialmente, lasciando aperta la strada a altri candidati per la guida della squadra nazionale.

La nazionale italiana sembra aver sciolto i dubbi sul nome del prossimo commissario tecnico scelto da Paolo Maldini. Pep Guardiola ha deciso di dire no all’offerta della nazionale italiana. Non è bastato l’importante corteggiamento di Maldini e Leonardo per convincere l’ex tecnico del Manchester City a farsi carico del rilancio del calcio italiano. Le motivazioni personali che avevano spinto lo spagnolo a lasciare la panchina degli inglesi, su tutti la volontà di recuperare le energie e passare del tempo con la sua famiglia, hanno avuto la meglio e lo hanno convinto a respingere la pur suggestiva offerta degli azzurri. (AnsaFoto) – serieanews Come previsto e annunciato, dunque, l’Italia è ora pronta ad andare direttamente sul profilo che sin dalle prime ore era stato annunciato dagli esperti di settore come il favorito della panchina. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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