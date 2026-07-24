Guardiola dice no all’Italia | riflessioni motivi e il piano B di Maldini e Leonardo

Nella notte, l’allenatore ha confermato di non essere interessato alla panchina della nazionale italiana. La decisione mette fine alle ipotesi di un suo ingaggio e lascia aperta la strada a un’alternativa, con Andrea Pirlo come possibile sostituto. Maldini e Leonardo avevano già elaborato un piano B in caso di rifiuto, puntando proprio sull’ex centrocampista. La scelta di Guardiola chiude così le possibilità di un suo incarico con la nazionale.

Si spegne il sogno Guardiola, dice no alla Nazionale italiana: ora il piano B di Maldini e Leonardo è Andrea Pirlo. Alla fine la risposta è arrivata, nella notte, ed è quella che in molti temevano: Pep Guardiola ha detto no alla panchina della Nazionale italiana. Lo riferisce Gazzetta. Un rifiuto tutt’altro che leggero, maturato dopo giorni di riflessioni profonde. Il tecnico catalano ha ringraziato per l’onore dell’offerta, ammettendo di essere stato toccato dalla chiamata di Paolo Maldini e Leonardo, ma ha scelto di non accettare un ruolo che, per prestigio e responsabilità, avrebbe richiesto un coinvolgimento totale Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Guardiola, che ha già deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni, aveva preso tempo per valutare la proposta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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