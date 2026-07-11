Paolo Maldini ha accettato l’incarico proposto dalla Figc e sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Contestualmente, ricoprirà anche il ruolo di presidente del Club Italia. La proposta è arrivata dal presidente della Figc e Maldini ha deciso di assumere entrambe le funzioni. Con lui sarà coinvolto anche Leonardo, che lavorerà in ambito tecnico. La nomina è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore a breve.

Paolo Maldini ha accettato la proposta del nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, e assumerà un doppio incarico senza precedenti: sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale e presidente del Club Italia. Una scelta che segna una svolta nell’organizzazione del calcio azzurro e che punta a rilanciare il progetto della Nazionale in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. L’ex capitano del Milan avrà un ruolo centrale nella gestione dell’intera filiera delle selezioni azzurre e parteciperà direttamente anche alla scelta del nuovo commissario tecnico. Al suo fianco ci sarà anche Leonardo, che entrerà in Federazione con il ruolo di advisor. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maldini dice sì alla Figc: sarà il nuovo direttore tecnico azzurro. Con lui anche Leonardo

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