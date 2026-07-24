Guardiola ha rifiutato l'offerta di diventare il commissario tecnico della nazionale italiana. La proposta, avanzata da Maldini e Leonardo, non ha trovato accordo. Il tecnico catalano ha comunicato di non essere interessato a questa posizione e non intende cambiare il proprio percorso professionale. La decisione è stata annunciata nelle ultime ore, chiudendo così le possibilità di un suo coinvolgimento con la selezione nazionale italiana.

I sogni finiscono all’alba. Quando arriva il no. Guardiola non verrà in Italia, non sarà il ct della Nazionale, l’offerta di Maldini e Leonardo è stuzzicante, ma non abbastanza per chi ha deciso di prendersi un anno di stop: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento” ha detto nella notte ai due dirigenti azzurri che fino a ieri hanno atteso, con speranza il sì del tecnico catalano. Nella notte arriva il no. Guardiola, in realtà, la sua decisione l’aveva presa tempo fa, quando ha deciso di lasciare il Manchester City dopo dieci anni. A Maldini e Leonardo ha chiarito che non può tornare indietro sulle promesse fatte alla famiglia: l’anno sabbatico per passare più tempo con la moglie e con il papà di 95 anni. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Guardiola dice no all’Italia: il tecnico catalano non sarà il ct della Nazionale

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