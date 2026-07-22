Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 | orario 23 luglio tv programma streaming

Il 23 luglio si giocano i quarti di finale della World Cup di pallanuoto maschile a Sydney. La prima partita vede il Settebello affrontare la Georgia in un match ad eliminazione diretta. L'incontro è previsto per il 23 luglio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita rappresenta il primo confronto diretto tra le due squadre in questa fase del torneo.

I quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, giovedì 23 luglio: si inizierà con il Settebello che, nel primo match ad eliminazione diretta, affronterà la Georgia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima del programma ed avrà inizio alle ore 7.00 italiane: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Grecia-Montenegro alle ore 12.15 di sabato 25 luglio. Dall’altro lato del tabellone si affronteranno le vincenti di Spagna-Australia ed Ungheria-Croazia. Per il match tra Settebello e Georgia dei quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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