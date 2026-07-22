Italia-Georgia World Cup pallanuoto 2026 | orario 23 luglio tv programma streaming

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 23 luglio si giocano i quarti di finale della World Cup di pallanuoto maschile a Sydney. La prima partita vede il Settebello affrontare la Georgia in un match ad eliminazione diretta. L'incontro è previsto per il 23 luglio e sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La partita rappresenta il primo confronto diretto tra le due squadre in questa fase del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, giovedì 23 luglio: si inizierà con il Settebello che, nel primo match ad eliminazione diretta, affronterà la Georgia. La sfida tra azzurri e georgiani sarà la prima del programma ed avrà inizio alle ore 7.00 italiane: la vincente affronterà in semifinale la vincente di Grecia-Montenegro alle ore 12.15 di sabato 25 luglio. Dall’altro lato del tabellone si affronteranno le vincenti di Spagna-Australia ed Ungheria-Croazia. Per il match tra Settebello e Georgia dei  quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile  la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

italia georgia world cup pallanuoto 2026 orario 23 luglio tv programma streaming
© Oasport.it - Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario 23 luglio, tv, programma, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Video Italia-Irlanda del Nord 2-0: gol e highlights | Semifinali Playoff Mondiali

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario quarti di finale, programma, streamingL’Italia sfida la Georgia nei quarti di finale della Final Eight di World Cup di pallanuoto.

Italia-Spagna oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingOggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi, si svolge la partita tra Italia e Spagna valida per la seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto...

Temi più discussi: Junior World Championship 2026: l’Italia spazza via la Georgia. Ora la finale per il 9° posto; Dove vedere in tv Italia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario quarti di finale, programma, streaming; Italia U20: netta vittoria sulla Georgia al Mondiale U20; Rugby, Mondiali jr: Italia supera Georgia 43-19, ora finale per il nono posto.

italia georgia italia georgia world cupItalia-Georgia, World Cup pallanuoto 2026: orario 23 luglio, tv, programma, streamingI quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma a Sydney, in Australia, si disputeranno domani, giovedì 23 luglio: si ... oasport.it

italia georgia italia georgia world cupL’Italia debutta con la Georgia: azzurri a caccia della semifinale in World CupConfrontarsi con i più forti del panorama internazionale in match di alto livello rappresenta la strada privilegiata per arricchire il bagaglio di ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web