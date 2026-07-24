Guardiola ha risposto a Maldini, che aveva espresso desiderio di diventare allenatore della nazionale italiana. La federazione ha confermato di aver affidato a Maldini e Leonardo il compito di rinnovare il settore, che negli ultimi anni ha mancato la qualificazione ai Mondiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori commenti o nomi di possibili candidati.

L'Italia ha dato piena fiducia a due ex giocatori del Milan: parliamo di Maldini e Leonardo che devono ricostruire un calcio che ha fallito ripetutamente l'obiettivo di qualificarsi ai Mondiali. Il primo scoglio da superare è quello del nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Tra i primi candidati c'era anche Pep Guardiola che ha lasciato la panchina del Manchester City. Parliamo al passato perché, secondo Gazzetta.it, sarebbe arrivata la risposta del tecnico spagnolo a Paolo Maldini: "Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento". Determinante il fattore di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso, ma soprattutto ai propri cari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Italia, è arrivata la risposta di Guardiola a Maldini: le ultime sul nuovo CT

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