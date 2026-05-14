Il programma di Malagò per la FIGC | Guardiola nuovo CT dell'Italia Maldini come dirigente
In vista delle elezioni previste per il 22 giugno, il piano presentato dal presidente della federazione calcistica include alcune nomine di rilievo. Tra le proposte ci sono nomi noti come Guardiola, Conte e Allegri per ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Inoltre, si prevede l'inserimento di una donna in un ruolo di vice e di Maldini in una posizione dirigenziale. La strategia si concentra sulla nomina di figure di spicco nel panorama calcistico italiano e internazionale.
Nel suo piano per le elezioni del 22 giugno Malagò punta su nomi importanti: Guardiola, Conte o Allegri come CT dell'Italia, una vice donna e Maldini con un ruolo in dirigenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Giovanni #Malagò e Giancarlo #Abete hanno depositato la propria candidatura per le elezioni del nuovo presidente della #Figc in programma il 22 giugno prossimo. Ora la Figc ha tempo fino al 22 maggio per pubblicare l’accettazione delle candidature d facebook
#Malagò e la candidatura alla #Figc: Stiamo preparando tutte le carte, uno si fa trovare pronto Stiamo completando alcune riflessioni anche sul programma. Fin dall’inizio ho seguito un criterio di rispetto nei confronti di tutte le componenti ilnapolista.it/2026/ x.com
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