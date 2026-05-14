Il programma di Malagò per la FIGC | Guardiola nuovo CT dell'Italia Maldini come dirigente

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle elezioni previste per il 22 giugno, il piano presentato dal presidente della federazione calcistica include alcune nomine di rilievo. Tra le proposte ci sono nomi noti come Guardiola, Conte e Allegri per ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale. Inoltre, si prevede l'inserimento di una donna in un ruolo di vice e di Maldini in una posizione dirigenziale. La strategia si concentra sulla nomina di figure di spicco nel panorama calcistico italiano e internazionale.

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Nel suo piano per le elezioni del 22 giugno Malagò punta su nomi importanti: Guardiola, Conte o Allegri come CT dell'Italia, una vice donna e Maldini con un ruolo in dirigenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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