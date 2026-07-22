Il presidente della FIGC ha confermato i contatti con Pep Guardiola, considerato come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Se Guardiola rifiutasse, il nome di Andrea Pirlo sarebbe pronto a subentrare. La trattativa con l’attuale allenatore del club europeo prosegue, mentre la Federazione valuta le opzioni per la guida della squadra nazionale. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Guardiola prossimo commissario tecnico dell’Italia? La FIGC tiene vivo il sogno: la conferma dalle parole del presidente Malagò. Il nome di Pep Guardiola entra ufficialmente nel casting per la panchina della Nazionale italiana. Dopo settimane di prudenza, Giovanni Malagò ha confermato l’esistenza di un dialogo con l’ex allenatore del Manchester City, profilo scelto da Paolo Maldini e Leonardo come grande sogno per aprire il nuovo corso azzurro. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC ha ammesso che per Guardiola la Federazione sarebbe pronta anche a valutare un’eccezione sul piano economico, nonostante un budget complicato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Guardiola Italia, Malagò conferma i contatti: Pirlo pronto se Pep dirà no

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