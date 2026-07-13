Dybala rinnova con la Roma ora è anche ufficiale | cifre e durata del nuovo accordo della Joya con i giallorossi

Da juventusnews24.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paulo Dybala ha firmato il rinnovo del contratto con la Roma. L’accordo, ora ufficiale, prevede una prolungamento dell’accordo con il club giallorosso. Sono state comunicate le cifre e la durata del nuovo contratto, che conferma la permanenza dell’attaccante argentino nella squadra. La firma è stata annunciata ufficialmente, rendendo definitiva la decisione di proseguire l’esperienza con i giallorossi.

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di Luca Fioretti Dybala prolunga il suo matrimonio con i giallorossi: cifre e dettagli del nuovo accordo per l’attaccante argentino. Adesso è ufficiale:  Paulo Dybala ha firmato il rinnovo con la Roma. Una notizia attesissima da tutto il popolo giallorosso, che blinda così il suo fuoriclasse e leader indiscusso. La  Joya  ha prolungato il suo contratto con il club capitolino per un altro anno,  fino al 30 giugno 2027, spegnendo definitivamente le sirene di mercato e legandosi a doppio filo ai colori della Capitale. Dal punto di vista economico, l’argentino  guadagnerà poco meno di 3 milioni di euro più bonus  a stagione. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Arrivato alla Roma nell’estate del 2022 a parametro zero, l’ex Juventus si appresta a vivere quella che sarà la sua  quinta stagione in maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Calciomercato Roma, contatti vivi per il rinnovo di Dybala: da cosa dipende la firma della Joya con i giallorossiSul fronte del calciomercato, le trattative tra la Roma e l’attaccante per il rinnovo di contratto sono attualmente in corso.

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dybala rinnova con laRoma, Dybala rinnova fino al 2027: la Joya resta ancora con i giallorossiL’attaccante argentino prolunga per un’altra stagione. Dal suo arrivo nella Capitale ha collezionato 139 presenze e 45 reti. affaritaliani.it

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