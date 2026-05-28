TS – Allegri al Napoli è fatta | c’è l’accordo! I dettagli e la durata del nuovo contratto

Massimiliano Allegri ha firmato un contratto con il Napoli che durerà fino al 2026. La trattativa si è conclusa dopo la fine del rapporto tra il tecnico e il Bologna. Non sono stati comunicati i dettagli economici dell’accordo. La notizia è stata confermata dalla redazione piemontese di TS, che ha riferito dell’accordo definitivo tra le parti.

2026-05-28 18:19:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: È finita tra il Bologna e Vincenzo Italiano, eppure al Napoli alla fine ci va. Massimiliano Allegri. Dopo due anni e una Coppa Italia vinta nel 2025 contro il Milan, il tecnico e il club emiliano hanno deciso di dividere le proprie strade, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto del tecnico. Italiano era il primo nome per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, ma nelle scorse ore ha ripreso vigore la candidatura di Allegri, con l’ex allenatore rossonero che ha superato la concorrenza e sarà il nuovo trainer dei partenopei. Allegri va al Napoli: i dettagli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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