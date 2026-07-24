Italia 2027 | il Festival di Sanremo diventa europeo? L’indiscrezione

Notizia in breve

Si parla di un possibile ampliamento del Festival di Sanremo, che potrebbe diventare un evento di portata europea nel 2027. La manifestazione, tradizionalmente italiana, avrebbe l’obiettivo di coinvolgere artisti e pubblico da diversi paesi europei. La notizia circola come indiscrezione senza conferme ufficiali, e non sono stati ancora annunciati dettagli sui cambiamenti o sui criteri di partecipazione. La proposta riguarda un’evoluzione della storica manifestazione musicale italiana.