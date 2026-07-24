Italia 2027 | il Festival di Sanremo diventa europeo? L’indiscrezione

Da 361magazine.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si parla di un possibile ampliamento del Festival di Sanremo, che potrebbe diventare un evento di portata europea nel 2027. La manifestazione, tradizionalmente italiana, avrebbe l’obiettivo di coinvolgere artisti e pubblico da diversi paesi europei. La notizia circola come indiscrezione senza conferme ufficiali, e non sono stati ancora annunciati dettagli sui cambiamenti o sui criteri di partecipazione. La proposta riguarda un’evoluzione della storica manifestazione musicale italiana.

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Italia 2027: il Festival di Sanremo diventa europeo? La musica italiana prova a cambiare spartito. Per oltre settant’anni il Festival di Sanremo è stato il punto di partenza della musica italiana. Ora potrebbe diventare anche il suo trampolino verso l’Europa. Secondo le indiscrezioni riportate da ANSA e rilanciate nelle ultime ore, dal 2027 nascerà “Italia 2027”, un tour internazionale che porterà i vincitori del Festival nelle principali capitali europee. Un progetto ambizioso che punta a trasformare il successo sanremese in un vero evento itinerante, capace di esportare la musica italiana oltre i confini nazionali. Leggi anche  Le risposte... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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