Si diffonde la voce che Maria De Filippi possa tornare a condurre a Sanremo nel 2027, affiancata da Stefano De Martino. La notizia alimenta già discussioni tra gli addetti ai lavori, anche se non ci sono conferme ufficiali. Mancano circa nove mesi alla prossima edizione del festival, e le indiscrezioni continuano a circolare con insistenza. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dagli organizzatori.

Mancano ancora nove mesi al Festival di Sanremo 2027, ma le indiscrezioni sulla kermesse più attesa dell’anno iniziano già a circolare con insistenza. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, Maria De Filippi potrebbe affiancare Stefano De Martino sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice per almeno una delle cinque serate della manifestazione canora. Non sorprende che De Filippi possa affiancare Stefano De Martino nel suo debutto a Sanremo, visto che il conduttore e showman napoletano ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie ad Amici, il talent show condotto da Maria. Tra loro c’è un rapporto solido che va oltre la sfera lavorativa e lei ha continuato a sostenerlo, negli anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Maria De Filippi con Stefano De Martino a Sanremo 2027? L’indiscrezione infiamma già il Festival

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Stefano De Martino verso Sanremo 2027 con Maria De Filippi: lipotesi scuote la tv

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Maria De Filippi a Sanremo 2027 con De Martino: l’indiscrezione cresceStefano De Martino sta già lavorando alla prossima edizione di Sanremo, prevista per il 2027.

Temi più discussi: Maria De Filippi è una luce. Più cadi e più è difficile rialzarti e ad Amici sono davvero caduta dalle scale! Lorenzo è goffo e divertente, abbiamo legato molto: parla Angie; Cosa sono le soap opera da un minuto che stanno divorando Netflix e su cui ha investito Maria De Filippi; Maria De Filippi lancia micro-drama in Italia e sfida Netflix: le soap nell'era social; Maria De Filippi nel 2025 è restata una macchina da soldi. La sua Fascino ha incassato 76,68 milioni, uno più dell’anno prima. Guadagni limitati a 8 milioni per il caro-cachet degli ospiti tv.

Maria De Filippi verso la co-conduzione di una serata di Sanremo 2027, accanto a Stefano De Martino. Fonte: Adnkronos x.com

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