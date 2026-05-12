Un'indiscrezione diffusa da Fiorello suggerisce che i Måneskin potrebbero tornare a esibirsi presto. La possibile reunion del gruppo potrebbe avvenire sul palco dell'Ariston, teatro della loro vittoria a Sanremo. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di un ritorno in concerto in quella location. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

I Måneskin potrebbero tornare a breve a suonare insieme, e l’attesa reunion potrebbe celebrarsi proprio sul palco che ha dato il via alla loro ascesa internazionale, quello dell’ Ariston. Lì, nel 2021, avevano vinto il Festival di Sanremo, accedendo di diritto all’ Eurovision Song Contest; il resto è storia. A far trapelare l’indiscrezione, ieri, è stato Fiorello, a La Pennicanza, su Rai Radio2. Il conduttore ha rivelato di aver incontrato Thomas Raggi ed Ethan Torchio agli Internazionali di Tennis a Roma, e di aver strappato loro lo spoiler. «Ho incontrato Ethan e Thomas e gli ho chiesto: “Ma è vero che tornerete insieme?”», ha raccontato. «E loro mi hanno risposto che è vero.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Måneskin a Sanremo 2027? L’indiscrezione arriva da Fiorello

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