Istituti italiani di cultura, si è conclusa a Verona la conferenza annuale con i direttori all’estero. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non è una superpotenza militare, ma una superpotenza culturale.

Si è chiusa ieri a Verona la Conferenza annuale dei direttori degli Istituti italiani di cultura all’estero. Nel suo intervento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani (nella foto) ha detto fra l’altro che l’Italia "non è una superpotenza militare, ma una superpotenza culturale ". "La cultura – ha aggiunto – rappresenta la nostra identità. Ma la cultura rappresenta anche una straordinaria occasione di crescita economica per il nostro Paese. Non è un caso che con la riforma del ministero degli Esteri partita dal primo gennaio di quest’anno, nella Direzione generale della crescita sia stata inserita anche la cultura. E quindi gli Istituti italiani di cultura dipendono dalla Direzione generale della crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Istituti italiani di cultura, il ministro Tajani: "Siamo superpotenza"

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A Verona la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura. x.com

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