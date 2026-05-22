Flotilla rientrati tutti gli attivisti italiani | Siamo molto provati Tajani | Al lavor

Tutti gli attivisti italiani della Flotilla sono tornati a casa, arrivando all'aeroporto di Malpensa nella notte. Alcuni di loro hanno riferito di sentirsi molto provati dall'esperienza. Il ministro degli Esteri ha commentato la vicenda, sottolineando l'attenzione del governo sulle situazioni di tensione nel Mediterraneo. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'operazione o sui motivi dell'intervento è stata comunicata ufficialmente. La notizia si aggiunge a quanto accaduto durante la missione dei volontari.

AGI - Gli ultimi due attivisti della Flotilla sono arrivati nella notte all'aeroporto di Malpensa. "Hanno raccontato che sono stati trattati in modo abominevole " dalle forze israeliane e "hanno visto trattare in maniera atroce anche delle donne, che hanno subito pesantissime violenze e molestie sessuali ", racconta all'AGI Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti della Flotilla: "Contro di noi taser e proiettili di gomma" . " Hanno parlato dell’uso di taser, proiettili di gomma. Francamente li ho visti tanto provati. Non so quanto ci vorrà loro per superare questa esperienza, se mai la supereranno", aggiunge. La gran parte degli attivisti sono atterrati ieri pomeriggio a Malpensa. 🔗 Leggi su Agi.it

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