Tajani | Istituti di Cultura fondamentali per rappresentare l' Italia nel mondo

Gli Istituti Italiani di Cultura e i loro direttori sono considerati fondamentali per rappresentare l’Italia all’estero, secondo quanto dichiarato. La dichiarazione è stata rilasciata in una conferenza stampa a Roma. Nessuna altra informazione o dettaglio sulla dichiarazione o su eventuali iniziative future è stata comunicata.

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Gli Istituti Italiani di Cultura (Iic) e i loro direttori sono fondamentali per rappresentare l'Italia nel mondo". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla Conferenza delle Direttrici e dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, sottolineando l'importanza delle visite ufficiali del ministero presso gli Iic per valorizzare un lavoro spesso svolto in condizioni non semplici. "La cultura non è solo libri o arte visiva", ma racchiude l'essenza e il modo di vivere italiano: "Cultura è il nostro modo di essere, la nostra identità, il nostro modo di vestire, il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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