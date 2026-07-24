Un locale di Ischia è stato chiuso per 30 giorni dopo il ricovero di cinque minorenni. Il provvedimento è stato firmato dal Questore, che ha disposto la sospensione della somministrazione di alcolici e degli intrattenimenti nella struttura. La decisione arriva in seguito agli eventi che hanno coinvolto i giovani, senza ulteriori dettagli su altre irregolarità. La chiusura è effettiva e durerà fino alla fine del periodo stabilito.

Provvedimento del Questore a Ischia: stop a somministrazione e intrattenimenti in un locale della movida. Sospensione per 30 giorni. Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli intrattenimenti danzanti di un esercizio commerciale situato in una delle zone più frequentate della movida ischitana. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna. A darne notizia la Questura di Napoli L’intervento della Polizia. L’episodio che ha portato all’adozione della misura risale alla notte tra il 17 e il 18 luglio, quando gli agenti del Commissariato di Ischia sono intervenuti presso il locale dopo il trasferimento al Pronto Soccorso di cinque giovani, tutti minorenni, per intossicazione da alcol. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ischia, locale chiuso per 30 giorni dopo il ricovero di cinque minorenni

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