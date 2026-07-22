Un centro di raccolta scommesse e giochi pubblici è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Prato. La sospensione riguarda la licenza del locale situato in via Pollative. La decisione è stata presa dopo che sono stati trovati minorenni all’interno del locale. La chiusura è stata disposta con un provvedimento ufficiale emesso dall’autorità competente.

Prato, 22 luglio 2026 – Ennesimo provvedimento di chiusura di un locale emesso dal questore di Prato, Marco Basile. questa volta è stata disposta la sospensione per 15 giorni della licenza rilasciata dallo stesso questore al titolare di un centro di raccolta scommesse e commercializzazione dei giochi pubblici vlt in via Pollative. Il provvedimento è stato notificato da personale della polizia amministrativa della Questura ed è stato necessario, spiegano dalla Questura, perché «a giugno, in tarda nottata, sono stati identificati quattro minorenni all’interno del locale», uno dei quali, fra l’altro, aveva effettuato «una scommessa a un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minorenni nella sala scommesse: locale chiuso per 15 giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Minori e droga in una sala scommesse a Tivoli Locale chiuso per 10 giorni

Notizie e thread social correlati

Vendeva alcolici anche a minorenni, scatta la sospensione: locale chiuso per 15 giorniLa polizia ha chiuso per 15 giorni un locale di Agrigento che vendeva alcolici anche a minorenni.

Vende alcol a ragazzi minorenni: chiuso per 15 giorni un bar di SeregnoUn bar a Seregno è stato chiuso per 15 giorni dopo aver venduto alcol a minorenni.

Minorenni nella sala scommesse: locale chiuso per 15 giorniLa decisione del questore dopo che gli agenti hanno scoperto quattro ragazzini che facevano scommesse dentro alla sala vtl di via Pollative. La licenza potrebbe essere ritirata. Nuovi controlli nei pr ... lanazione.it

C'erano cinque minori nella Sala scommesse: chiuso il localeBASTIA UMBRA - Cinque adolescenti sono stati sorpresi all’interno di una sala scommesse mentre osservavano gli adulti tentare la fortuna alle slot machine. Anche se non stavano giocando, la loro ... ilmessaggero.it