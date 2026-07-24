Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione di 30 giorni per un locale sull’isola di Ischia. La misura riguarda l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la sospensione degli intrattenimenti danzanti. La decisione si riferisce a un esercizio situato in una zona molto frequentata della “movida”. La sospensione è stata adottata a seguito di controlli effettuati nell’area, senza ulteriori dettagli sull’origine delle irregolarità.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un locale, nonché la sospensione degli intrattenimenti danzanti, nei confronti di un esercizio commerciale sull’isola di Ischia, situato in un’area di maggiore afflusso della “movida”. In particolare, nella notte tra il 17 e il 18 luglio scorso, i poliziotti del Commissariato di Ischia sono intervenuti presso il locale in questione, dove cinque giovani, tutti minorenni, erano stati trasportati al Pronto Soccorso per intossicazione da alcool. Gli agenti hanno accertato che i minori, insieme ad altri amici, si erano trattenuti nel locale consumando diverse bevande alcoliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ischia: locale chiuso per 30 giorni

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