Iran-Usa, attacchi e minacce. Sale la tensione

In Medio Oriente, sono stati segnalati attacchi e minacce, con la tredicesima notte consecutiva di scontri. Dopo i colpi esplosi contro due petroliere da parte di gruppi Houthi, l'ex presidente degli Stati Uniti ha minacciato punizioni militari severe. Nel frattempo, il comandante delle forze israeliane ha ordinato il rafforzamento delle truppe in Cisgiordania. Le tensioni tra le parti si sono intensificate nelle ultime ore, con interventi militari e dichiarazioni di rappresaglia.

In Medio Oriente 13ma notte di attacchi. Trump minaccia gravi punizioni militari dopo i colpi sparati dai terroristi Houthi contro due petroliere. Intanto il Capo di stato maggiore dell’esercito israeliano ha ordinato il rafforzamento delle forze militari in Cisgiordania. Servizio di Giorgia Bresciani RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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