La tensione nel Medio Oriente si intensifica mentre Stati Uniti e Israele stanno valutando l’eventualità di nuovi attacchi contro l’Iran. Secondo fonti ufficiali, ci sarebbero preparativi militari in corso da parte di entrambe le nazioni, con una possibile ripresa delle operazioni già nelle prossime settimane. Le autorità coinvolte stanno coordinando le azioni, mentre non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali o date precise relative alle eventuali operazioni militari.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Possibile ripresa delle operazioni militari già nei prossimi giorni. Stati Uniti e Israele sarebbero al lavoro su intensi preparativi militari in vista di una possibile ripresa del conflitto contro l’Iran. A riportarlo è il New York Times, citando funzionari mediorientali secondo cui le operazioni potrebbero ripartire già dalla prossima settimana. La notizia ha avuto ampia eco anche sui media israeliani, alimentando ulteriormente le tensioni internazionali in una fase già particolarmente delicata per l’area mediorientale. Trump valuta nuove opzioni militari. Secondo fonti statunitensi, tra le opzioni allo studio dell’amministrazione guidata da Donald Trump vi sarebbero bombardamenti più pesanti contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Medio Oriente, cresce la tensione: Usa e Israele valutano nuovi attacchi contro l’Iran

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Raid su Teheran: cresce la tensione tra Iran, Usa e Israele

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